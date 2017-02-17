ВСУ разрешили стрелять в ответ противнику

Генеральный штаб Вооруженных сил Украины отмечает обострение в зоне проведения антитеррористической операции, в связи с чем, украинским военным дали разрешение открывать огонь в ответ на провокации противника.

Об этом со ссылкой на начальника Генерального штаба, главнокомандующего Вооруженных сил Украины Виктора Муженко, передает «Интерфакс-Украина».

- С позавчерашнего дня мы наблюдаем увеличение количества минометных обстрелов, обстрелов из пушек, также применение танков. В частности, последние применялись противником вчера по населенному пункту Авдеевка. Подразделения, которые выполняют задачи в зоне АТО, имеют право адекватно реагировать на все те нарушения, которые имеют место в зоне проведения операции, - сказал Виктор Муженко в ходе встречи с военными атташе иностранных государств в пятницу, 17 февраля, в Киеве.

Принимать решения в ответ на действия боевиков отныне уполномочены командиры ВСУ.

Также Виктор Муженко проинформировал, что за минувшие сутки в районе Авдеевки в результате обстрелов, в том числе и танковых, погибли трое украинских военнослужащих, десять получили ранения. Кроме того, погиб один мирный житель и двое ранены.

При этом начальник Генштаба подчеркнул, что ответный огонь со стороны Украины в несколько раз меньше, чем со стороны противника. По мнению Муженко, действия боевиков носят неорганизованный характер.