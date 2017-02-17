Руководителем КП «Дорога» Николаевского горсовета мэр Сенкевич назначил депутата от «Оппоблока»

Вячеслав Янков Николаевский городской голова Александр Сенкевич еще в декабре прошлого года назначил директором коммунальным предприятием «Дорога» депутата Николаевского горсовета от «Оппозиционного блока» Вячеслава Янкова, который до этого занимал должность главного инженера КП.

Об этом свидетельствуют данные официального сайта Николаевского городского совета и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований.

Напомним, как сообщалось ранее, на должность директора КП «Дорога» претендовали представитель «Демократического Альянса» Ярослав Захаренко и депутат от «Оппозиционного блока» Вячеслав Янков.

Однако Ярослав Захаренко в итоге был назначен заместителем директора КП «ЭЛУ автодорог», а о результатах конкурса на должность директора КП «Дорога» отдел информационного обеспечения Николаевского горсовета так и не сообщил.

В то же время, на сайте городского совета в разделе «Коммунальные предприятия» у КП «Дорога» директором числится Вячеслав Янков.

Кроме того, согласно данным и Единого государственного реестра юридических лиц, физических лиц-предпринимателей и общественных формирований, Вячеслав Янков является директором КП «Дорога» с 20 декабря 2016 года.

Примечательно, что за последние несколько месяцев представители «Оппозиционного блока» получили несколько руководящих должностей в структуре городской власти Николаева. В частности, Александр Омельчук стал вице-мэром по вопросам энергоэффективности и работает по принятой депутатами программе «Теплый дом», которая в ходе предвыборной кампании в Николаевский городской совета была пиар-проектом Игоря Дятлова, ныне руководителя фракции «Оппозиционный блок» в горсовета.

А недавно депутат Николаевского областного совета от партии «Оппозиционный блок» Светлана Гладун была назначена главой Администрации Ингульского района Николаева.

Позже стало известно, что депутат Николаевского городского совета от партии «Оппозиционный блок» Наталья Манзюк назначена заместителем начальника Управления по делам физической культуры и спорта Николаевского городского совета.