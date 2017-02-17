К вечеру в зоне АТО погиб один украинский боец, есть раненые среди бойцов и населения

По состоянию к 18:00 пророссийские боевики совершили 32 обстрела. В результате обстрелов погиб один боец ВСУ, трое ранены и пострадали еще двое мирных жителей.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

В штабе отмечают, что сейчас происходит обстрел Авдеевки. Есть по крайней мере два попадания в жилой сектор.

На Донецком направлении - из 120 миллиметровых минометов, танке, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия оккупанты многократно обстреливали Авдеевку. Также из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов обстреляли Новоселовка Вторая, Зайцево, Новолуганское и Пески. По Невельском огонь вел снайпер.

На Мариупольском направлении из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики обстреливали Водяное, Талаковка и Широкино. По Гнутово огонь вел снайпер.

На Луганском направлении из 120 миллиметровых минометов и противотанковых ракетных комплексов пророссийские незаконные вооруженные формирования обстреляли Крымское, а из гранатометов - Новоалександровка и Катериновку.

Напомним, 16 февраля погибли трое бойцов ВСУ и еще 10 получили ранения.