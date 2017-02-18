СБУ задержала боевика, который приехал оформлять пенсию

На Луганщине задержали боевика, который возвращался на временно оккупированные террористами территории.
Об этом сообщает пресс-служба СБУ.
Согласно информации, правоохранители узнали, что один из боевиков, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР", прибыл для решения личных вопросов на подконтрольную украинской власти территорию.
Сотрудники СБУ установили личность злоумышленника и задержали его при попытке пересечения линии разграничения в пункте пропуска "Станица Луганская".
По словам боевика, он в составе террористической группировки "ЛНР" нес дежурство на блокпостах, где с оружием в руках незаконно проверял транспорт граждан.
"На контролируемую украинской власти территорию прибыл для оформления пенсии, после чего собирался вернуться во временно оккупированные районы Луганщины. Открыто уголовное производство по ст. 260 Уголовного кодекса Украины", - сообщили в СБУ.