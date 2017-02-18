СБУ задержала боевика, который приехал оформлять пенсию

На Луганщине задержали боевика, который возвращался на временно оккупированные террористами территории.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно информации, правоохранители узнали, что один из боевиков, который в 2014 году принимал участие в незаконных вооруженных формированиях "ЛНР", прибыл для решения личных вопросов на подконтрольную украинской власти территорию.

Сотрудники СБУ установили личность злоумышленника и задержали его при попытке пересечения линии разграничения в пункте пропуска "Станица Луганская".

По словам боевика, он в составе террористической группировки "ЛНР" нес дежурство на блокпостах, где с оружием в руках незаконно проверял транспорт граждан.