В зоне АТО погиб волонтер, ранены четверо военных

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В пятницу, 17 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе погиб волонтер, ранены четверо военных.

Об этом сообщили в пресс-центре штаба АТО.

«17 февраля около 16:30 недалеко от населенного пункта Крымское от осколочного ранения погиб украинский волонтер – представитель одного из отечественных благотворительных фондов», - сообщили в штабе, не указав фамилию погибшего.

В целом за сутки поддерживаемые Россией боевики «ДНР» и «ЛНР» совершили 73 обстрела по позициям украинских войск.

Напомним, вечером 17 февраля сообщалось, что в зоне АТО погиб один украинский боец, были раненые среди бойцов и мирного населения. 

Вадим Богданов

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