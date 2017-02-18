Террористы обстреляли Авдеевку и село под Волновахой – ранены четверо мирных жителей

В Донецкой области в результате обстрела Авдеевки и села Трудовское под Волновахой ранения получили 4 человека, в том числе двое подростков.

Об этом сообщает Волновахский отдел полиции.

«За прошедшие сутки боевики нанесли артудары по Авдеевке и селу Трудовское под Волновахой. Среди пострадавших – 14-летний юноша из Авдеевки и 15-летний из Трудовского», - сообщили в полиции.

Артудары по жилым кварталам Авдеевки были нанесены около 17:00. Разрушениям подверглись 2 многоэтажки и 3 частных дома. В многоэтажке на Юбилейном снаряд попал во второй этаж, в результате обрушилось перекрытие, полностью разрушены второй и третий этажи, а на первом этаже возник пожар.

«В результате прямого попадания в многоэтажку пострадали двое юношей 14 и 19 лет. У младшего перелом голени, у второго – ушиб грудной клетки», - сообщили в полиции.

Прямое попадание пришлось в 14-й этаж многоэтажки на улице Грушевского, 81. Снаряд попал в торец дома, повреждена квартира. Кроме того, повреждена высоковольтная линия электропередач, а возле школы №4 – газовая труба.

«Под обстрелом оказалось и село Трудовое в 15 км от Волновахи. Обстрел начался в 22:00 и продолжался более часа. Пострадали улица Центральная, 60 лет Победы и Щорса. Всего на данный момент известно о повреждении более 15 домов», - отметили в полиции.

В результате попадания снаряда в дом по улице Центральной травмированы 15-летний парень и его отец 43 лет. Пострадавшие находятся в Волновахской больнице, у мальчика – осколочное ранение предплечья. Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.

Напомним, ранее сообщалось, что в зоне АТО погиб волонтер и были ранены четверо военных.