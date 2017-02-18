Опубликованы доказательства, что помощник Путина Сурков встречался с террористами «ЛДНР»

Украинские хакеры предоставили эксклюзивные фото и аудиозаписи со съездов российской террористической организации «Союз Добровольцев Донбасса» (СДД), которые проходили в аннексированном Крыму в мае 2016 года, а также в Москве в ноябре 2016. «Почетным гостем» этих съездов был помощник президента РФ Владислав Сурков.

Об этом сообщается в расследовании международного разведывательного сообщества «InformNapalm».

На съезде 19 мая 2016 года в оккупированном Крыму присутствовали оккупационный «глава Крыма» Сергей Аксенов и помощник президента РФ Владислав Сурков. Следующее мероприятие СДД прошло уже в Москве 4 ноября 2016 года. Хакеры из группы «Киберхунта» предоставили эксклюзивные фотографии этого мероприятия, которые демонстрируют, что Сурков охотно позирует совместно с террористами, воевавшими на Донбассе.

«На фото помощник президента Сурков, высокопоставленный политтехнолог из ФСБ РФ и глава организации СДД Бородай, питерский нео-нацист, военный преступник из «Русича» Мильчаков и другие одиозные персонажи террористического бомонда. Обратите внимание, шторы технично задернуты, это фото не должно было попасть в СМИ», - говорится в расследовании.

Далее серия фотографий подчеркивает, что Сурков был не случайным гостем. Отмечается, что 15 февраля 2017 года беглый экс-депутат Госдумы РФ Денис Вороненков, который осенью 2016 года выехал из России, а уже в декабре 2016 получил украинское гражданство, заявил, что якобы Сурков был категорически против аннексии Крыма. Поэтому волонтеры представили материалы, доказывающие, что Вороненков либо не компетентен в роли Суркова в развязывании войны против Украины, либо намеренно акцентирует внимание на перекладывании ответственности исключительно на одного человека (подразумевая Путина).