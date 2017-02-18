«Нормандская четверка» договорилась, что силы АТО и террористы отведут вооружение от линии фронта

Министры иностранных дел стран «нормандской четверки» (Украина, Россия, Германия, Франция) договорились об отводе вооружений и призвали к прекращению блокады железной дороги на Донбассе.

Об этом сообщил в субботу после встречи глава МИД Германии Зигмар Габриэль, передает «Левый берег».

- Все стороны договорились реализовать договоренность Трехсторонней группы в Минске о режиме тишины, отводе тяжелых вооружений и предоставлении миссии ОБСЕ возможности контролировать этот отвод, - сказал Габриэль. - Мы договорились, что Красный Крест получит доступ к пленным.

- Мы апеллируем к тем, кто блокирует железную дорогу, - прекратить блокаду, поскольку она вредит двум сторонам: как тем, кто экспортирует уголь, так и тем, кто его принимает, чтобы выработать электроэнергию, - сказал Зигмар Габриэль.

Также он заявил, что министры иностранных дел стран «нормандской четверки» снова соберутся через несколько недель, чтобы обсудить политические пункты Минских соглашений.

- Мы будем говорить о политическом процессе, что будет самым тяжелым, но без режима тишины и отвода вооружений мы не сможем его начать, - сказал немецкий министр.

Также он добавил, что Соединенные штаты Америки не войдут в «нормандский формат» переговоров по Украине.