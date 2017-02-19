На Донбассе в зоне АТО за прошедшие сутки ранены девять украинских военных

Российско-оккупационные войска в субботу, 18 февраля, 105 раз обстреливали позиции сил АТО. Шестеро военных получили ранения, еще трое были травмированы.

Об этом сообщает штаб АТО на своей странице в Facebook.

На Донецком направлении из 122-мм артиллерии оккупанты обстреливали Невельское. Из минометов различных калибров, гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия российско-оккупационные войска вели огонь по Новолуганскому, Авдеевке, Пескам, Каменке, Невельскому, Троицкому, Луганскому, Новоселовке, Опытному и Зайцевому. Новолуганское обстреливал снайпер, а по Троицкому вели огонь из БМП. В районе Авдеевки около 5.00 произошло боевое столкновение. Нападение боевиков отбито.

На Луганском направлении из минометов различных калибров противник вел огонь по Новоалександровке и Крымскому, а из гранатометов - по Станице Луганской и Новозвановке. Из противотанковых ракетных комплексов захватчики обстреливали Крымское.

На Мариупольском направлении из артиллерии 122-мм боевики обстреливали Водяное и Новогригорьевку, из минометов различных калибров Марьинку, Старогнатовку, Водяное, Павлополь, Красногоровку, Новотроицкое, из гранатометов и стрелкового оружия – Павлополь, Гнутово, Водяное, Широкино, Талаковку. По Широкиному открывали огонь из БМП. Около 20:00 захватчики выпустили по позициям военных вблизи Водяного 30 снарядов реактивных систем залпового огня БМ-21 "Град".

Напомним, 17 февраля, в зоне боевых действий на Донбассе погиб волонтер, ранены четверо военных.