Глава МИД Франции обвинил Россию во вмешательстве в выборы

Министр иностранных дел Франции Жан-Марк Эйро обвинил Россию в попытках оказать влияние на французскую избирательную кампанию при помощи кибератак.

Об этом он заявил в интервью еженедельнику Le Journal du Dimanche.

"Достаточно посмотреть на то, каким кандидатам, а именно Марин Ле Пен и Франсуа Фийону, Россия оказывает предпочтение в ходе французской предвыборной борьбы", - заявил Эйр.

По словам главы МИД Франции, в то время как лидер правопопулистской партии "Национальный фронт" и кандидат от консервативной партии "Республиканцы" считаются симпатизирующими России, проевропейски настроенный кандидат Эмманюэль Макрон подвергается кибератакам.

"Подобная форма вмешательства в демократическую французскую жизнь неприемлема, и я осуждаю это", - подчеркнул Эйро, указав, что одновременно "Россия первой напоминает всем, что невмешательство во внутренние дела - это основополагающий принцип международной жизни". "И я это понимаю. И как раз этого Франция не потерпит. И французы не потерпят, чтобы им диктовали выбор", - заверил министр.

Ранее штаб кандидата в президенты Франции Эммануэля Макрона обвинил Россию в кибератаках. Кроме того, генеральный секретарь партии "Вперед!" Ришар Ферран сказал, что подконтрольные российским властям Russia Today и Sputnik распространяют ложные сообщения, чтобы настроить общественное мнение против Макрона.

Выборы президента Франции состоятся в апреле 2017 года, второй тур назначен на май.

Напомним, ранее директор Нацразведки США обвинил РФ во вмешательстве в выборы в десятках стран.