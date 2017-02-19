Ситуация под в Адеевкой обостряется - боевики пустили в ход танки

Ситуация в районе г.Авдеевка Донецкой области за минувшие сутки демонстрирует тенденцию к обострению, боевики активизировались на участках, которые обычно в целом спокойные.

Об этом заявил спикер Министерства обороны Украины по вопросам АТО Александр Мотузяник.

«Под Авдеевкой ситуация демонстрирует тенденцию к обострению… По примерным подсчетам Генерального штаба, вчера возле Авдеевки противник выпустил более 30 мин и около 70 танковых снарядов», — сообщил Мотузяник на брифинге в воскресенье в Киеве.

По его информации, боевики активизировались также на других участках фронта донецкого направления.

«В целом на Донецком направлении вчера спокойных участков не было…За сутки зафиксирован 41 вражеский обстрел, в двух случаях враг применял тяжелое вооружение», — сказал спикер Минобороны.

Мотузяник сообщил, что украинские войска вели интенсивный огонь в ответ.

Напомним, ранее директор Коксохима показал повреждения на станции Авдеевка в результате обстрела боевиков.