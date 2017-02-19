Опубликовано видео последствий обстрела позиций ВСУ на Авдеевской промзоне

Примерно в десять часов вечера в субботу, 18 февраля, боевики начали обстрел Авдеевской промзоны, где размещены позиции украинской армии.
Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны на своем канале в YouTube.
Прицельный огонь велся из крупной артиллерии.
«Буквально вчера в 8 часов вечера это здание было еще целое», – сообщил командир инженерно-саперного отделения с позывным Борода.
Он добавил, что бойцы придерживаются режима тишины.
Напомним, ранее директор Коксохима показал повреждения на станции Авдеевка в результате обстрела боевиков.