Опубликовано видео последствий обстрела позиций ВСУ на Авдеевской промзоне

Примерно в десять часов вечера в субботу, 18 февраля, боевики начали обстрел Авдеевской промзоны, где размещены позиции украинской армии.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Минобороны на своем канале в YouTube.

Прицельный огонь велся из крупной артиллерии.

«Буквально вчера в 8 часов вечера это здание было еще целое», – сообщил командир инженерно-саперного отделения с позывным Борода.

Он добавил, что бойцы придерживаются режима тишины.

Напомним, ранее директор Коксохима показал повреждения на станции Авдеевка в результате обстрела боевиков.