Полиция отпустила задержанных участников столкновений в Киеве

Задержанные полицией в ходе столкновений в центре Киева в воскресенье вечером позже были отпущены из Деснянского райотдела полиции.

Об этом сообщил народный депутат Игорь Мосийчук на своей странице в Facebook.

«Комбата ОУН Николая Коханивского освободили! На входе в Деснянский РОВД его встретили побратимы»,- написал Игорь Мосийчук.

В комментариях к этой записи Мосийчук подтвердил освобождение остальных задержанных. По данным Нацполиции, всего было задержано пять человек.

Напомним, в результате столкновений в центре Киева на Европейской площади в воскресенье вечером были задержаны пятеро человек, среди которых лидер «движения ОУН» Николай Коханивский. В ходе стычки серьезно пострадал полицейский.

Напомним, 19 февраля в центре Киева прошел стихийный митинг, участники которого пытались установить палатки. Представители ОУН, ряда националистических движений, а также участники блокады железнодорожного сообщения с неподконтрольными территориями озвучили ряд требований к власти, в частности, о принятии закона о блокаде торговли с оккупированными территориями