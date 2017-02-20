Прокуратура Черногории официально обвинила власти РФ в организации госпереворота

Один из участников путча и глава МИД РФ Сергей Лавров Прокуратура Черногории официально признала, что российские власти имели отношение к подготовке путча в Черногории в 2016 года.

Об этом заявил специальный прокурор страны Миливойе Катнич, расследовавший обстоятельства попытки госпереворота в октябре прошлого года, ссылаясь на предоставленную спецслужбами США и Великобритании информацию, пишет «Левый берег».

«Ранее мы имели доказательства, что за подготовкой заговора стояли структуры российских националистов, но теперь - что в это были вовлечены на определенном уровне российские государственные органы», - заявил Катнич, подчеркнув, что РФ должна провести расследование и открыть уголовное дело на основании имеющихся документов.

Ключевой свидетель – сербский националист Александар Синджелич, был приглашен в Москву представителем «российских военных структур» Эдуардом Шишмаковым для получения инструкций по исполнению миссии. Шишмаков, использовавший псевдоним Широков, просил Синджелича помочь предотвратить вступление Черногории в НАТО – это и было главной причиной для организации заговора, указал Катнич.

Прокуратура Черногории подозревает 25 человек в подготовке к путчу, в основном это сербские националисты, также в розыске двое россиян Владимир Попов и Эдуард Широков (Шишмаков), предполагаемый главный организатор. О том, что они играли ключевую роль в заговоре, черногорские СМИ сообщали еще в ноябре 2016 года.

Ранее в воскресенье британское издание «The Telegraph» опубликовало фотографии двоих россиян, предположительно Попова и Широкова, разыскиваемых Интерполом за участие в антиправительственном заговоре, целью которого был захват парламента Черногории и убийство премьер-министра Мило Джукановича.

Напомним, ранее сообщалось, что организаторы неудавшегося путча во время выборов в Черногории 16 октября принимали участие в российской операции по организации оккупации Крыма.