СБУ подала Кабмину перечень товаров, разрешенных к ввозу на оккупированный Донбасс, - Тука

Служба безопасности Украины передала Кабмину список товаров, которые будут разрешены к ввозу на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Интерфакс-Украина».

"СБУ уже передала порядок в Кабмин, и он проходит согласование", - уточнил он.

Тука также добавил, что документ с порядком ввоза проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах после чего будет рассмотрен на заседании правительства.

Он подчеркнул, что там указаны товары, которые разрешены к провозу через линию соприкосновения.

По его словам, в данном перечне нет подакцизных товаров, а именно алкогольных и табачных изделий, а также изделий из драгоценных металлов.

Замминистра прогнозирует, что данный порядок может быть рассмотрен правительством уже на этой неделе.

Напомним, ранее Аваков назвал перечень товаров для «критического» импорта из ОРДЛО.