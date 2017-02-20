СБУ подала Кабмину перечень товаров, разрешенных к ввозу на оккупированный Донбасс, - Тука

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Служба безопасности Украины передала Кабмину список товаров, которые будут разрешены к ввозу на оккупированные территории Донбасса.

Об этом сообщил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука, передает «Интерфакс-Украина».

"СБУ уже передала порядок в Кабмин, и он проходит согласование", - уточнил он.

Тука также добавил, что документ с порядком ввоза проходит согласование в заинтересованных министерствах и ведомствах после чего будет рассмотрен на заседании правительства.

Он подчеркнул, что там указаны товары, которые разрешены к провозу через линию соприкосновения.

По его словам, в данном перечне нет подакцизных товаров, а именно алкогольных и табачных изделий, а также изделий из драгоценных металлов.

Замминистра прогнозирует, что данный порядок может быть рассмотрен правительством уже на этой неделе.

Напомним, ранее Аваков назвал перечень товаров для «критического» импорта из ОРДЛО.

Роман Свиридов

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