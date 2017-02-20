В Тернополе суд приговорил 18-летнего боевика, воевавшего вместе с отцом на Донбассе за «ДНР», к 14 годам тюрьмы

Горрайонный суд Тернополя посадил на 14 лет восемнадцатилетнего жителя Чорткова, который в 2015-2016 годах воевал на стороне пророссийских боевиков.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Тернопольской области.

Весной 2015-го юный террорист приехал в Донецк к своему отцу, который в то время уже был активным сторонником "ДНР". Чтобы скрыть свои намерения, отец и сын сообщили родным, что поехали на заработки в Россию.

После прохождения так называемой медкомиссии на оккупированных территориях, житель Чорткова получил снайперскую винтовку Драгунова, с которой принимал участие в сражениях против бойцов ВСУ.

Суд вынес приговор по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса Украины (участие в террористической организации) и приговорил террориста к тюремному сроку с конфискацией имущества.

Напомним, ранее на Донетчине суд приговорил командира инженерного взвода боевиков к 10 годам тюрьмы.