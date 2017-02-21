Возможной причиной смерти постпреда России в ООН Чуркина может быть сердечный приступ, - СМИ

Постоянный представитель России в ООН Виталий Чуркин мог умереть от сердечного приступа.

Об этом сообщает издание New York Post со ссылкой на источники.

Согласно информации, посла привезли в больницу в Манхэттен в понедельник утром (по американскому времени) после того, как у него возникли проблемы с сердцем.

"Виталий Чуркин находился в российском посольстве на 67-й улице, когда ему стало плохо с сердцем около 9:30 утра (16:30 по киевскому времени)", - сообщили источники издания.

Когда постпреда РФ в ООН привезли в больницу, он был в бессознательном состоянии и нуждался в реанимации.

В понедельник вечером МИД России сообщил, что Чуркин умер в Нью-Йорке.

Пока отсутствует официальная информация о причинах смерти.