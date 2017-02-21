В Крыму оккупанты проводят обыски у крымских татар, 20 человек задержаны

В Крыму российские оккупанты задержали около 20 крымских татар, которые протестовали против незаконных обысков.

Об этом сообщает на своей странице в Facebook крымский адвокат Эмиль Курбединов.

«Прогнозы об усилении репрессий в отношении гражданских активистов подтверждаются с каждым днем! Насчитаны задержанные уже в количестве 20 человек в т. ч. и те, кто постоянно освещал обыски!» – написал он.

По информации адвоката, улицы полностью оцеплены.

«Задержаны по предварительной информации — Осман Арифм, Ремзи Бекиров, Руслан Сулейманов, Изетов Риза, Меджит, Алим Каримов, Валид Абу Фарид, Сейран Муртазаев, Абляким, Энвер, Кемал. Список уточняется», — сообщил Курбединов.

Напомним, ранее ФСБ задержала в Крыму активиста Украинского культурного центра.