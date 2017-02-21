Признание Россией фейковых документов «ДНР-ЛНР» требует усиления санкций, - Порошенко

Президент Петр Порошенко заявил, что решение президента России Владимира Путина признать документы, выданные гражданам Украины террористическими организациями "ДНР" и "ЛНР", фактически означает отказ РФ от Минского процесса.

Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

"Мы сейчас наблюдаем постоянные нарушения Минских соглашений. Мы видим не только нарушения режима прекращения огня, но и абсолютно циничное решение о признании фейковых документов фейковых республик. С точки зрения международного права это уже является элементом признания этих незаконных формирований и, де-факто, отказом от Минского процесса, поскольку эти действия являются несовместимыми с имплементацией Минских договоренностей. Считаем, что это очень тревожное явление и оно требует решительных действий вплоть до усиления санкций", - сказал президент на встрече с комиссаром ЕС по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христосом Стилианидисом.

Стилианидис, который накануне вернулся из прифронтового Майорска, подчеркнул, что Европейский Союз продолжает полностью поддерживать Украину и прилагать значительные дипломатические усилия, направленные на полное выполнение Россией Минских договоренностей, которые базируются на безусловном уважении суверенитета, территориальной целостности и независимости Украины.

Напомним, ранее Путин подписал указ о признании в России документов, выданных в «ДНР» и «ЛНР».