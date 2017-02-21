Прилепин на Донбассе налаживает нормальную жизнь, - Лавров о российском писателе-боевике

Глава российского МИДа Сергей Лавров считает, что Захар Прилепин присоединился к боевикам на Донбассе, чтобы "наладить нормальную жизнь".

Об этом он сказа во время брифинга, передают «РИА Новости».

Лавров в очередной раз повторил на публику мантру "о неонацистах на Украине".

"Украинская власть не делает ничего, когда неонацисты на телеканалах, в соцсетях, площадях, не просто призывают с москалями поступать более жестко. Но и радуются, когда кто-то, кто защищает русский язык на Украине, гибнет", - сказал Лавров.

Он также заявил, что в адрес Прилепина поступают угрозы.

"В адрес тех, кто хочет помочь украинскому государству наладить нормальную жизнь высказываются угрозы, как это произошло в отношении Захара Прилепина. Это дико, это бесчеловечно", - заявил глава МИДа.

Украинцы! Вы почему грозите Захару Прилепину? Он же хочет вас убивать лишь для того, чтобы помочь Украине наладить нормальную жизнь! pic.twitter.com/9Td8GWJJP0 — Грани.Ру (@GraniTweet) 21 февраля 2017 г.

Сам же Прилепин заявил, что не намерен получать "паспорт "ДНР".

"Паспорта ДНР выдаются с одной целью, чтобы потом обменять их на российские паспорта, как я думаю. У меня есть российский паспорт, зачем мне еще один?", - цитируют Прилепина.

Как стало известно 13 февраля, Евгений (Захар) Прилепин получил должность "заместителя командира батальона спецназа по работе с личным составом" в так называемой "ДНР", его батальон якобы воюет на линии соприкосновения с украинскими военными.

"По моей инициативе уже создано подразделение, и мы будем стремиться к тому, чтобы на белом коне въехать в какой-нибудь близлежащий город, который был оставлен нами в силу разных причин", – заявил Прилепин.

Служба безопасности Украины открыла производство против Прилепина по ч. 1 ст. 258-3 (участие в деятельности террористической организации) и ч. 1 ст. 258-5 (финансирование терроризма) УКУ.

В 1990-х годах Прилепин служил в отряде милиции особого назначения (ОМОНе), участвовал в операциях в Чечне и Дагестане. Россия использует вопрос русского языка, который свободно используется в Украине, для прикрытия своей военной агрессии на Донбассе.