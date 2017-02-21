СБУ и ГПУ обвинили Россию в продвижении скрытой федерализации Украины

Служба безопасности Украины обвинила Россию в подкупе представителей местной и центральной власти для продвижении идей скрытой федерализации государства.

Об этом сообщили на брифинге глава СБУ Василий Грицак и генпрокурор Юрий Луценко, передает «Интерфакс-Украина».

По их словам, скрытая федерализация Украины в виде свободных экономических зон, выборов губернаторов, предоставления русскому языку особого статуса, уничтожения вертикальных структур управления и т.п. на сегодня является одной из основных целей политики РФ в отношении Украины.

Видимость поддержки таких идей продвигают различные неизвестные организации и инициативы, как, например, "Общественный совет Днепропетровска", "Харьковская Слобожанщина", "Социальное Запорожье", "Одесса за порто-франко". По данным СБУ и Генеральной прокуратуры, все их форумы, круглые столы, петиции проводятся за деньги России.

Координацией этой деятельности занимаются две группы. Первую возглавляет бывший помощник министра образования Дмитрия Табачника Антон Кузьменко. В нее входят также руководитель запорожской редакции информагентства "Новый регион" Павел Золотарев и посредники Олег Зарецкий и Владислав Дулапчий.

Во вторую группу входят руководитель ОО "Донбасское землячество Киева" Андрей Будяк., глава секретариата организации "Депутатское объединение по реформированию налогового, таможенного и земельного законодательства Украины" Г.Яровая (Волобуева), помощник-консультант депутатов Геннадия Кривошеи и Дениса Силантьева по имени Юрий Житомирский.

На брифинге были продемонстрирована аудиозапись переговоров этих лиц.

Участие в российской схеме помощников народных депутатов уже дает результаты в Верховной Раде. В частности, одним из них Грицак назвал законопроект "Об обеспечении государственной поддержки мероприятий по развитию, популяризации и защите русского языка в Украине", который в конце прошлым годом был внесен депутатом Евгением Балицким.

Напомним, ранее на Львовщине СБУ предотвратила попытку «тихой федерализации» Украины.