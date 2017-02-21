«Скорбим, что не дожил до суда», - в Одессе с юмором отреагировали на кончину Чуркина

В Одессе к зданию Генконсульства России принесли цветы и деревянные поленья. Таким образом одесситы решили выразить свои "соболезнования" в связи со смертью постоянного представителя России при ООН Виталия Чуркина.

Соответствующее фото на своей странице в Facebook разместил Анатолий Скинтей.

"Скорбим, что не дожил до суда", - написано на одной из прикрепленных к деревянным чуркам листовке.

Напомним, ранее сообщалось о том, что вчера в Нью-Йорке умер постоянный представитель России при ООН Виталий Чуркин.