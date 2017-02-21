СБУ задержала присвоившего госсредства чиновника, который пытался сбежать в оккупированный Крым

Служба безопасности Украины задержала директора одного из государственных предприятий Каменка-Днепровского района Запорожской области, присвоившего почти три миллиона государственных средств и пытавшегося сбежать в оккупированный Россией Крым.

Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, в 2015 году чиновник заключил с частными предпринимателями ряд договоров купли-продажи биологического актива. По договорам фермерам было выделено почти 700 га обработанных и засеянных земельных участков для ведения сельского хозяйства. На самом деле никаких работ на земельных участках не велось, а полученные от договоров почти 3 миллиона гривен злоумышленник присвоил.

Чиновник пытался сбежать от следствия во временно оккупированный Крым, однако был задержан правоохранителями на КПВВ "Чонгар". При осмотре оперативники спецслужбы изъяли у задержанного 6 тысяч долларов.

Злоумышленнику сообщено о подозрении по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Напомним, ранее НАБУ задержало пять человек, причастных к хищению 30 миллионов гривен при закупках для АЭС.