В Одессе задержали контрактника ВМС, который купил и планировал передать «Одесской народной республике» 12 «калашей» и СВД

Сотрудники военной контрразведки УСБУ в Одесской области, совместно со следователями военной прокуратуры Южного региона задержали военнослужащего-контрактника ВМС одной из частей, дислоцированной в Одессе, во время покупки оружия для "Одесской народной республики".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос.

Как пишет Матиос, благодаря военной контрразведки СБУ "12 автоматов и одна СВД завтра не будут "работать" на Майдане".

"Контрактник, не зная, что находится под контролем контрразведчиков, заказал из зоны АТО и купил для так называемой "Одесской народной республики" 12 автоматов АК и винтовку СВД. Закупленоное оружие "патриот" собирался, согласно допроса "по горячим следам", везти сегодня ночью на Киив для применения завтра на Майдане", - отметил Анатолий Матиос.

"Люди - поверьте сегодняшнему брифингу главы СБУ и Генпрокурора! Беда безумия и служения агрессору "пятой колонны" на лицо за дверью каждого дома. Будьте бдительны!", - призвал Главный военный прокурор Украины.

Напомним, ранее сообщалось о том, что СБУ и ГПУ обвинили Россию в продвижении скрытой федерализации Украины