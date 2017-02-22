В Авдеевке тяжело ранили десантника из Первомайска – он в коме, объявлен сбор средств

В зоне АТО, в городе Авдеевка утром 21 февраля при исполнении служебного долга был тяжело ранен боец ​​79-й десантно-штурмовой бригады, 25-летний житель Первомайска Николай Гуцаленко.

Об этом сообщается на сайте Первомайского городского совета

«На данный момент наш земляк в коме. За жизнь парня борются врачи Днепропетровской областной клинической больницы им. Ильи Мечникова. По информации медиков, спасти жизнь военному могут только специалисты израильской клиники. Сейчас дорога каждая минута. На лечение бойцу ежедневно нужны немалые деньги», - отмечается в сообщении.

Напомним, ранее сообщалось, что во время недавнего обострения атак российско-террористических войск в зоне АТО, в том числе под Авдеевкой, погибли три николаевских воина.