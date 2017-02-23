Сутки в АТО: 54 обстрела, боевики били по всем направлениям

За минувшие сутки боевики 54 раза открывали огонь по позициям сил АТО. Один украинский военный получил ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на странице в Facebook.

На Мариупольском направлении из переносных реактивных пусковых установок Град "Партизан", 122 мм артиллерии и минометов различных калибров террористы обстреливали Водяное. Также из минометов они обстреляли Лебединское и Широкино. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия боевики вели огонь по Гнутово, Водяному, Широкино и Павлополю.

На Донецком направлении сепаратисты из минометов различных калибров обстреляли Луганское, Троицкое и Зайцево, а из гранатометов различных систем и стрелкового оружия - Авдеевку, Опытное, Пески, Зайцево и Луганское. По Луганскому также вели огонь БМП.

На Луганском направлении из 120 мм минометов и гранатометов боевики обстреляли Новозвановку.