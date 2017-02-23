Россия пытается скрыть от СМИ причины смерти Чуркина

Министерство иностранных дел РФ призывает США не допускать утечек в СМИ информации о причинах смерти постпреда России в ООН Виталия Чуркина.

С таким заявлением выступила официальный представитель МИД Мария Захарова, передает ТАСС.

"Именно для того, чтобы не допустить распространения, а у нас складывается ощущение, что именно на это были направлены очередные вбросы относительно экспертизы, именно для того, чтобы не допустить спекуляций, мы и обращаемся к американской стороне, чтобы вся информация по этому вопросу доводилась до российской стороны по официальным каналам", - указала дипломат. "У него есть семья и близкие родственники, которые не заслужили того, чтобы через желтую прессу, через непонятные сайты узнавать такие вещи", - добавила она.

Представитель МИД подчеркнула, что даже "уважаемые издания" оперируют информацией в виде утечек, что "недостойно и подрывает доверие к СМИ".

Ранее издание New York Post со ссылкой на источники сообщало, что Чуркин умер из-за проблем с сердцем.

20 февраля вечером МИД России сообщило, что Чуркин умер в Нью-Йорке.

Официальная информация о причинах его смерти пока отсутствует.