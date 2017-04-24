После подрыва автомобиля ОБСЕ на Донбассе миссия приостановила работу патрулей

После подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в воскресенье все патрули организации были возвращены на базы.

Об этом на брифинге в понедельник заявил заместитель председателя СММ ОБСЕ Александр Хуг, отвечая на вопросы журналистов, передает «Украинская правда».

"После инцидента все патрули были возвращены на базы. Сегодня подавляющее большинство, если не все наши патрули были отменены", - сказал Хуг.

Он добавил, что во вторник работа патрулей будет частично восстановлена. "Завтра мы частично восстановим работу и вернемся к нормальной работе, когда выясним все обстоятельства инцидента. Сейчас мониторинг ситуации осуществляется через камеры, а также из 12 локаций, в которых находятся наши наблюдатели", - пояснил Хуг.

Ранее на брифинге Хуг заявил, что миссия проведет свое внутреннее расследование этого инцидента. По его словам, с 2015 года СММ 183 раза подвергалась опасности.

Напомним, 23 апреля в районе населенного пункта Пришиб на мине подорвался автомобиль Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, в результате чего один из членов миссии погиб, двое доставлены в больницу.

Позже стало известно, что погибший - медработник из США, ранения получили граждане Германии и Чехии.

По данному факту управления Службы безопасности Украины в Луганской области открыло уголовное производство по статье "Террористический акт, приведший к гибели человека".