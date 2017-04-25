За минувшие сутки боевики активизировали обстрелы на Приморском направлении

За минувшие сутки, 24 апреля, пророссийские боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военных на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

Наиболее напряженная ситуация на Приморском направлении. Там огнем из 122-миллиметровой легкой переносной реактивной системы «Партизан» и вооружения БМП боевики накрывали опорные пункты у Широкино. Из вооружения БМП, зенитной установки ЗУ-23-2, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов стреляли по защитникам Марьинки. По военнослужащим у Красногоровки незаконные вооруженные формирования били из противотанковых гранатометов, а у Водяного – из вооружения БМП и пулеметов крупных калибров. Морских пехотинцев вблизи Гнутового обстреливали из стрелкового оружия. В районе Марьинки действовали снайперы боевиков.

На Донецком направлении из минометов калибра 82-мм, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики били по позициям вблизи Авдеевки и Верхнеторецкого. Опорные пункты ВСУ у Троицкого и Песков накрывали огнем противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

На Луганском направлении стрелковое оружие противник применил у Новоалександровки.

При этом военнослужащие сил АТО строго придерживались режима тишины и огонь в ответ не открывали

Напомним, 23 апреля в результате обстрелов один украинский военнослужащий погиб, еще двое получили ранения.