Украина отключила от электроснабжения оккупированные районы Луганской области

В ночь на вторник оккупированный Луганск остался без электроснабжения.

Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на своего корреспондента.

Агентство сепаратистов «ЛуганскИнформЦентр» утверждает, что спустя час в большинстве районов города электричество появилось. Также сообщается, что были частично обесточены Алчевск и Перевальск.

Глава Национальной энергетической компании «Укрэнерго» Всеволод Ковальчук в Facebook подтвердил прекращение поставок электричества в ОРЛО.

- Этой ночью полностью прекращено энергоснабжение на временно неконтролируемую территорию Луганской области, - написал Ковальчук.

Отметим, ранее компания «Луганское энергетическое объединение» (ЛЭО) сообщила, что с 25 апреля прекратит поставки электроэнергии в неконтролируемую часть Луганской области.

Кабмин в 2015 году обязал ЛЭО, которое входит в группу компаний "Энергетический стандарт" Константина Григоришина, поставлять электричество на неподконтрольные территории Луганской области. Компания сообщила, что по состоянию на апрель потребители с этих территорий не заплатили ей 4,9 млрд гривен. Отключение электроснабжения согласовано с Минэнергетики Украины.

Напомним, «Укртелеком» в ответ на захват боевиками своего офиса в Донецке отключил интернет на оккупированных территориях.