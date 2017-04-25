На Николавщине простились с 21-летним разведчиком, погибшим в зоне АТО

В Николаевской области, в селе Ясногородка Еланецкого района 24 апреля в последний путь провели 21-летнего воина АТО, сержанта Эдуарда Грызу.

Об этом сообщили в пресс-службе Еланецкой райгосадминистрации.

Эдуард был воином-контрактником и погиб 20 апреля при исполнении воинского долга в зоне АТО. Проститься с Героем пришли представители местных властей, боевые побратимы, родные, друзья, молодежь и односельчане.

«Провожали Героя в последний путь, стоя на коленях, склонив голову перед светлой памятью погибшего земляка. Похоронили Героя со всеми воинскими почестями», - отмечено в сообщении.

Эдуард родился 17 марта 1996 года в селе Ясногородка. Закончив обучение в Еланецком профессиональном аграрном лицее 15 декабря 2014 года, он был призван Еланецким военкоматом на службу по контракту. Проходил военную службу в Донецкой области.

«Несмотря на свой юный возраст, он временно исполнял обязанности командира взвода разведки, был смелым, храбрым, отважным, всегда готовым к выполнению сложных задач. Награжден памятным знаком «Военная разведка за свободную Украину», медалью «За жертвенность и любовь к Украине», - указано в сообщении.

Отметим, что Эдуард погиб несмотря на перемирие, о котором договорились Украина и российско-террористические войска. Согласно сообщению пресс-центра АТО, 20 апреля в результате обстрела опорного пункта Вооруженных сил Украины неподалеку Авдеевки погибли двое украинских военных. На указанном направлении пророссийские боевики использовали танки, минометы калибра 82 мм, гранатометы различных систем и крупнокалиберные пулеметы.