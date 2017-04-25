В результате обстрела под Авдеевкой погиб украинский военный

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В результате обстрела боевиками Авдеевки Донецкой области погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном направлении террористы применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Напомним, 20 апреля двое украинских военных погибли во время обстрела неподалеку Авдеевки.

Роман Свиридов

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