В результате обстрела под Авдеевкой погиб украинский военный

В результате обстрела боевиками Авдеевки Донецкой области погиб украинский военнослужащий.

Об этом сообщает пресс-центр АТО в Facebook.

«По предварительной информации, в результате обстрела опорного пункта подразделения одной из механизированных бригад, личный состав которого выполняет боевые задачи недалеко Авдеевки, погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины», - говорится в сообщении.

Отмечается, что на данном направлении террористы применили 82-миллиметровые минометы, гранатометы различных систем пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие.

Напомним, 20 апреля двое украинских военных погибли во время обстрела неподалеку Авдеевки.