В зоне АТО боевики резко увеличили количество обстрелов – трое украинских бойцов погибли, есть раненые

За прошедшие сутки, 25 апреля, в зоне проведения антитеррористической операции на Донбассе погибли трое украинских военнослужащих, еще четверо получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

«Ситуация в районе проведения АТО обострилась. За минувшие сутки российско-террористические войска 65 раз обстреляли позиции Вооруженных Сил Украины», – отмечают в штабе.

На Донецком направлении из минометов калибра 120 мм, вооружения БТР, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики накрывали опорные пункты ВСУ вблизи Песков. Возле Опытного и Луганского применялись120-миллиметровые минометы. По защитникам Авдеевки и Каменки били из минометов калибра 82мм, гранатометов различных систем и пулеметов крупных калибров. По защитникам шахты «Бутовка» открывали огонь из минометов калибра 82мм.

Из вооружения БМП, гранатометов и крупнокалиберных пулеметов боевики обстреливали позиции военных в районе Троицкого и Зайцево, а под Новгородским обстреляли из пулеметов и зенитной установки ЗУ-23-2. Из вооружения БМП били по Верхнеторецкому, а вблизи Авдеевки и Новгородского активно действовали снайперы.

На Приморском направлении из 120-миллиметровых минометов и автоматических гранатометов террористы вели огонь по позициям ВСУ в Новотроицком. Морских пехотинцев в районе Водяного и Гнутово накрывали огнем минометов калибра 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов, а защитников Марьинки обстреливали из 82-миллиметровых минометов. По опорным пунктам в районе Красногоровки били из гранатометов и пулеметов крупных калибров, а возле Широкино и Павлополя – из гранатометов и стрелкового оружия. Против морских пехотинцев под Водяным и Широкино также применялось вооружение БМП. Во Новотроицким проявляли активность вражеские снайперы.

На Луганском направлении из артиллерийских систем калибра 122 мм, зенитных установок ЗУ-23-2, вооружения БТР и противотанковых гранатометов российско-оккупационные войска обстреливали позиции ВСУ вблизи Новоалександровки. Из минометов калибра 82 мм обстреливали укреппункты в районе населенного пункта Желтое, а из гранатометов различных систем обстреливали позиции военных вблизи Крымского и Попасной. Из крупнокалиберных пулеметов и вооружения БТР били по Новозвановке.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня», – говорится в сообщении.

Напомним, что сутками раннее, 24 апреля, пророссийские боевики 21 раз открывали огонь по позициям украинских военнослужащих на Донбассе.