В Киеве СБУ перекрыла крупный канал финансирования «ДНР»

Сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации «ДНР».

Об этом сообщает пресс-центр Службы безопасности Украины.

Правоохранители установили, что трое жителей Донбасса по указанию верхушки так называемой «ДНР» прибыли в Киев для организации финансовой поддержки боевиков. Для реализации поставленной цели они создали в Киеве сеть подпольных пунктов обмена валюты.

«Сначала года они переправили на временно оккупированную террористами территорию Донецкой области валюту на более чем шестьдесят миллионов в гривневом эквиваленте. Сотрудники СБ Украины задокументировали, что деньги с курьерами злоумышленники переправляли непосредственно к так называемому «Центральному республиканскому банку ДНР», а затем использовали их для нужд незаконных вооруженных формирований боевиков», – говорится в сообщении.

Оперативники спецслужбы задержали организатора финансирования террористов и двух его сообщников при передаче курьеру ста тысяч долларов США.

Во время обысков по месту жительства задержанных и в двух банковских ячейках организатора схемы правоохранители изъяли 1 миллион 622 тысячи долларов США, 3 миллиона 145 тысяч гривен, 258 тысяч евро, 55 тысяч российских рублей и 40 граммов золота в слитках.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 258-5 Уголовного кодекса Украины. Организатору, задержанному согласно ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины, объявлено о подозрении в совершении преступления.

Напомним, в Киеве СБУ ликвидировала «типографию», изготавливавшую документы для главарей «ЛДНР».