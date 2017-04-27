Украинские пограничники нашли в поезде из Москвы муляж взрывчатки, который подложила ФСБ

Пограничники в пункте пропуска «Харьков-железнодорожный» в ходе погранично-таможенного оформления поезда «Москва-Харьков» обнаружили муляж взрывчатки, установленный сотрудниками ФСБ.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

Во время осмотра одного из вагонов в купе поезда совместная группа пограничников и представителей фискальной службы обнаружила предмет, похожий на взрывное устройство. Пассажиры вагона были эвакуированы, а вагон отцеплен и перенаправлен на резервную колею. По данному случаю проинформированы представителей СБУ, ГСЧС и Нацполиции.

«В результате работы правоохранителей установлено, что предмет, похожий на взрывное устройство, является имитационным и был установлен представителями ФСБ РФ. Впоследствии это подтвердили и сами представители пограничной службы ФСБ РФ, которые пояснили, что якобы разместили этот предмет для проверки бдительности российского пограничного наряда. Украинские пограничники, в отличие от российских охранников границы, оказались более бдительными и не пропустили даже учебное устройство», – отмечаются в сообщении.

Напомним, в четверг, 27 апреля, в полицию поступило сообщение о минировании здания Николаевского областного совета. По факту анонимного сообщения о минировании следственное отделение Центрального отдела полиции открыло уголовное производство по статье о заведомо ложном сообщении.