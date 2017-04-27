СБУ разоблачила чиновника времен Януковича в финансировании «ДНР»

Виктор Шейбут Служба безопасности Украины раскрыла схему финансирования террористической организации ДНР, к которой причастен чиновник времен Виктора Януковича – бывший первый заместитель главы Государственной налоговой службы Виктор Шейбут.

Об этом на брифинге в четверг, 26 апреля, сообщил руководитель аппарата СБУ Александр Ткачук, передает «LIGA.net».

«Раскрыта и ликвидирована еще одна схема финансирования террористической организации «ДНР». В рамках следственных действий установлено, что к каналу финансирования террористической организации причастен бывший чиновник времен Януковича, который занимал одну из руководящих должностей в налоговой службе и был близок к бывшему премьер-министру Николаю Азарову. Это Виктор Шейбут. Также установлено, что к этой схеме причастна его дочь Екатерина Шейбут», – сказал он.

По словам Ткачука, установлено, что Екатерина Шейбут в 2015 году незаконно, при помощи боевиков, завладела ликеро-водочным комбинатом на территории, неподконтрольной украинской власти.

Компания была зарегистрирована под названием «Катя+», она платит налоги на неподконтрольной территории и предоставляет финансовую помощь так называемому фонду Захарченко. Также часть средств перевозилась на территорию, подконтрольную украинской власти, чтобы приобретать тут недвижимость, драгоценные металлы и так далее.

СБУ провела обыски в помещениях и банковских ячейках, которые принадлежат семье Шейбут.

«Следственные действия продолжаются. На этот момент выявлено налички примерно на 1 миллион долларов США, 130 тысяч евро, а также до килограмма золотых слитков», – добавил он.

Ткачук уточнил, что производство ведется по части 2 статьи 110 («Финансирование с целью насильственного изменения конституционного строя, захвата власти или изменения территориальных границ государства») УК. Статья предусматривает от 8 до 10 лет лишения свободы.

Напомним, сотрудники СБУ перекрыли в Киеве мощный канал финансирования террористической организации «ДНР».