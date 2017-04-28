В Николаеве анонсировали акцию «Бессмертный полк», на которой в прошлом году несли портреты боевиков

9 мая, во время празднования Дня победы, в Николаеве запланировано проведение акции «Бессмертный полк».

Соответствующая информация размещена на сайте одноименного движения.

«9 мая 2017 года в 12:00 от Соборной площади в Николаеве начнется Марш Бессмертного полка! От Соборной площади участники направиться в сторону мемориального комплекса Героев-ольшанцев для возложения цветов», – говорится в сообщении.

Как известно, в прошлом году во время этой акции произошли столкновения между ее участниками и представителями националистических организаций. Причиной тому стало то, что участники акции несли в руках помимо портретов своих родственников, погибших во время Второй мировой войны родственников также коммунистические символы, запрещенные в Украине, и портреты боевиков, воюющих против ВСУ на Донбассе. В частности, были замечены фотографии убитых боевиков Павла Дремова и Андрея Гончарука.

Портрет террористам Павла Дремова Портрет террориста Андрея Гончарука

Стоит отметить, что подобные акции, которые проходят по всей России, где и берут свое начало, а также широко пропагандируются среди сепаратистов.

Напомним, Заместитель начальника ГУНП в Николаевской области Александр Селиверстов в преддверии 9 мая напомнил жителям и гостям Николаевщины о запрете использования коммунистической символики в Украине.

- Я вам могу гарантировать, мы будем действовать в рамках закона. Если будут грубые нарушения общественного порядка с причинением телесных повреждений - закон один. Мы будем принимать меры в отношении всех, - заявил Селиверстов журналистам.