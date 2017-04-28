На Донбассе к вечеру боевики 31 раз стреляли по позициям ВСУ – 2 бойца погибли, еще 5 ранены

На Донбассе с начала пятницы, 28 апреля, пророссийские боевики 31 раз обстреливали позиции Вооруженных сил Украины. В результате двое украинских бойцов погибли, еще пятеро получили ранения.

Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО.

На Приморском направлении огнем минометов калибра 120 мм и 82 мм, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов различных систем противник накрывал опорные пункты в районе Красногоровки. Из вооружения БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия бил по морским пехотинцам вблизи Павлополя и Водяного. Морских пехотинцев вблизи Широкино обстреливал из вооружения БМП и БТР. Из пулеметов крупных калибров стрелял по защитникам Гнутово.

На Донецком направлении боевики из минометов калибра 120 мм и 82 мм, гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов обстреливали позиции сил АТО возле Авдеевки. Опорные пункты вблизи населенного пункта Луганское – из минометов калибра 120 мм и 82 мм. В районе Зайцево террористы стреляли из противотанковых гранатометов, кроме того здесь действовали вражеские снайперы.

На Луганском направлении пророссийские боевики из 120-мм минометов вели огонь по позициям ВСУ возле населенного пункта Нижнее, а из минометов калибра 82 мм - вблизи Новотошковки. Из автоматических гранатометов обстреливали защитников Крымского, а из пулеметов крупных калибров – защитников Попасной.

В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное открытие огня.

Напомним, за минувшие сутки боевики 52 раза открывали огонь по позициям Вооруженных Сил Украины, в результате чего трое украинских военных были ранены.