Ситуация в АТО обострилась: за сутки – 70 обстрелов, погибли двое военнослужащих

Ситуация в зоне проведения АТО обострилась. За минувшие сутки боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, шестеро — получили ранения. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Украины.

На приморском направлении из 120 мм и 82 мм минометов, зенитных установок ЗУ-23-2 и гранатометов разных систем террористы обстреливали позиции сил АТО в районе Красногоровки. Из 120 мм и 82 ии минометов, БМП, гранатометов, пулеметов крупных калибров и стрелкового оружия боевики вели огонь по позициям вблизи Водяного. По Гнутово огонь велся из 82 мм минометов, БМП и пулеметов крупного калибра.

Морских пехотинцев вблизи Павлополя террористы обстреливали из БМП, противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, а рядом с Широкиным — из БМП и БТР. По позициям ВСУ под Лебединским и Старогнатьевкой гибридные войска РФ вели огонь из крупнокалиберных пулеметов, а по опорным пунктам вблизи Талаковки и Новотроицкого — из гранатометов и стрелкового оружия.

На донецком направлении из 155 мм артиллерии, зенитных установок ЗУ-23-2, 120 мм и 82 мм минометов, гранатометов и пулеметов крупных калибров террористы обстреливали опорные пункты сил АТО рядом с Троицким. Минометы 120 мм и 82 мм калибров, гранатометы разных систем и крупнокалиберные пулеметы боевики использовали для обстрела вблизи Авдеевки. Из минометов 120 мм и 82 мм калибров обстреливались опорные пункты ВСУ вблизи Луганского.

Из 120 мм минометов, БМП, гранатометов и пулеметов крупных калибров террористы вели огонь по Пескам, а из 82 мм минометов, противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов — по Верхнеторецкому. Из противотанковых гранатометов боевики также обстреливали позиции вблизи Зайцево, тут же огонь вели снайперы.

На луганском направлении по позициям сил АТО в районе Новозвановки террористы использовали 122 мм артиллерию, гранатометов и крупнокалиберные пулеметов. Из минометов 120 мм калибра, гранатометов разных систем и пулеметов крупных калибров боевики обстреливали Новоалександровку, а из 82 мм минометов — Новоташковку.

Из 120 мм минометов гибридные войска РФ вели огонь по опорным пунктам ВСУ возле Орехового, Нижнего и Катериновки. Из гранатометов разных систем и крупнкоалиберных пулеметов террористы обстреливали Попасную, станицу Луганскую и Валуйское, а из автоматических гранатометов — Крымское.

«В отдельных случаях, когда возникала непосредственная угроза жизни и здоровью военнослужащих, командиры принимали решение на адекватное ведение огня в ответ», — сообщает пресс-служба ведомства.

Кроме того, 28 апреля в результате подрыва военного автомобиля на неизвестном взрывном устройстве погиб военнослужащий.