От 400 до 8 тысяч: в МинАТО назвали предполагаемое количество пропавших без вести на Донбассе

Количество пропавших без вести на Донбассе может достигать от 400 до 8 тысяч человек

Об этом заявил министр по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Вадим Черныш, передает Эспрессо.TV.

- Одно ведомство называет 400 людей, Международный комитет Красного Креста дает 2 тыс., международные эксперты дают 4 тысяч. Если учитывать таких людей, о которых нет данных, это может быть 8 тысяч, - сказал министр.

Министр отметил, что в настоящее время уровень координации между различными ведомствами в вопросе пропавших на Донбассе людей чрезвычайно низок, а работа по поиску и идентификации пропавших без вести может длиться годами уже после окончания конфликта.

Как сообщалось, Министерство по вопросам оккупированных территорий занимается разработкой законопроекта о статусе людей, пропавших без вести.