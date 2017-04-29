СБУ задержала офицеров СБУ, которые в АТО «сдирали деньги» за пропуск через линию разграничения

Служба безопасности Украины совместно с прокуратурой за систематическое взяточничество задержала двоих нестроевых офицеров Вооруженных Сил, которые работали на КПВВ «Марьинка» в районе проведения Антитеррористической операции.

Об этом сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, майоры систематически «сдирали деньги» с граждан, которые пересекали линию разграничения. Выдачу одного пропуска они оценивали в 500 гривен.

«Оперативники спецслужбы задержали вымогателей во время получения очередного «пакета» неправомерной выгоды в размере одной тысячи гривен. Правоохранители изъяли у задержанных боеприпасы, чужие паспорта и российскую валюту. Кроме того, сотрудники СБ Украины задокументировали сотрудничество взяточников с террористами так называемой «ДНР/ЛНР» по ускоренному изготовлению пропусков», - говорится в сообщении.

Открыто уголовное производство по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса Украины («Получение взятки»). Решается вопрос об избрании задержанным меры пресечения.

Напомним, ранее сообщалось о том, что по словам главного военного прокурора Украины Анатолия Матиоса, отдельные подразделения одесской 28-й механизированной бригады ВСУ за пять месяцев получили взяток на более 100 миллионов гривен за пропуск контрабанды на неподконтрольные территории Донбасса.