На Донбассе погиб морской пехотинец из Одессы Александр Бердник

В пятницу, 28 апреля, на востоке Украины погиб военнослужащий одного из подразделений морской пехоты Военно-Морских Сил Украины, 22-летний житель Одессы Александр Бердник, пишет «Думская».

Как сообщили в части, в которой он служил, его автомобиль подорвался на неизвестном взрывном устройстве. Произошло это в районе Павлополя, на приморском направлении.

Напомним, ранее сообщалось о том, что ситуация в зоне проведения АТО за последние сутки обострилась. Боевики 70 раз обстреляли позиции ВСУ. Двое украинских военных погибли, шестеро — получили ранения.