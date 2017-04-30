Боевики из гранатометов обстреляли контрольный пост «Марьинка»

В субботу, 29 апреля, около 20:00 поддерживаемые Россией террористы обстреляли контрольный пост «Марьинка» в направлении контрольного пункта въезда-выезда «Марьинка».

Об этом сообщает пресс-центр Государственной пограничной службы Украины.

Указано, что огонь террористы вели из населенного пункта Александровка, что на неконтролируемой территории Украины, с использованием стрелкового оружия и гранатометов.

«Пострадавших среди граждан и военнослужащих нет. Пограничники в ответ огонь не открывали», - говорится в сообщении на сайте ведомства.

Напомним, 29 апреля боевики обстреляли Зайцево, погиб военный ВСУ.