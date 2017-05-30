Российский политик сообщил о риске потерять зрение из-за химического ожога после нападения с зеленкой

Политик Алексей Навальный сообщил о риске потерять способность видеть глазом, в который попала зеленка при инциденте 27 апреля в Москве.

Об этом он написал на своем сайте.

Он рассказал, что лечением химического ожога глаза, который Навальному диагностировали после нападения, занимается «один из лучших офтальмологов Москвы».

«Врач считает, что мне плеснули в лицо зеленкой, размешанной с чем-то ещё, потому что просто зеленкой так сильно сжечь глаз нельзя. Я склонен с ней согласиться: в Барнауле мне брызнули зеленкой прямо в глаза из резиновой груши — очень жгло и резало, но через 10 минут я нормально видел, глаза не опухали, белки остались белыми», — написал Навальный.

По его словам, есть вероятность, что вылечить химический ожог глаза восстановить не удастся.

«Сейчас я уже третий день капаю в глаза через каждые 15 минут, второй день делаю уколы, и мы боремся за то, чтобы глаз остался прозрачным», — отметил Навальный.

Он также высказал свое мнение по поводу того, кто мог организовать нападение на него. «Ни на секунду не сомневаюсь и моя уверенность основана на фактах, что нападение организовала администрация президента», — заявил Навальный.

По его словам, «непосредственно со стаканчиками зеленки бегают всякие НОДовцы», но информацией о передвижениях Навального их «снабжают спецслужбы».

«Они же гарантируют неприкосновенность, „неработающие камеры“ и нежелание полиции вести расследование», — подчеркнул политик.

Он также выразил уверенность, что уголовное дело из-за нападения не заведут и те, кто плеснул ему в лицо зеленкой, останутся безнаказанными.

В администрации президента России эти заявления Навального пока никак не прокомментировали.

Нападение на Навального было совершено 27 апреля в центре Москвы. В момент, когда политику плеснули в лицо зеленкой, он выходил из здания офиса Фонда борьбы с коррупцией. После этого Навальному вызвали скорую. Врачи диагностировали ему химический ожог глаза. После нападения Навальный написал заявление в полицию. Там сообщили, что проводят проверку.