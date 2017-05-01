В Минообороны рассказали подробности гибели и ранений бойцов в воскресенье

За минувшие сутки, 30 апреля, в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, а еще семеро получили ранения и травмы.

Об этом сообщил спикер Минобороны по вопросам АТО Андрей Лысенко на брифинге в понедельник, 1 мая, передает «Украинская правда».

«Самые тяжелые потери приходятся на Катериновку, где в результате вражеского обстрела один военнослужащий погиб и еще двое получили ранения. Двое военнослужащих подорвались на взрывном устройстве в районе Крымского. По одному воину в результате вражеских обстрелов были ранены вблизи Авдеевки, в Марьинке и в Водяном», – уточнил он.

Лысенко также сообщил, что за минувшие сутки, по сравнению с предыдущими, интенсивность вражеского огня несколько снизилась.

Напомним, что за воскресенье, 30 апреля, боевики на Донбассе 54 раза обстреливали бойцов ВСУ.