Пограничники не пропустили в Украину восемь иностранцев, направлявшихся в Одессу

За прошедшие сутки, 30 апреля, пограничники не пропустили в Украину восемь иностранных граждан, направлявшихся в Одессу.

Об этом сообщает пресс-служба Госпогранслужбы Украины.

На территорию Украины не пропустили граждан Кыргызстана, Белоруссии и России, которые якобы прибыли для участия в соревнованиях. Семеро из них – четверо граждан Кыргызстана и трое граждан Белоруссии – прилетели рейсом «Минск-Одесса», а гражданин России прибыл из Дубаи в Борисполь.

В результате комплексной проверки правоохранители установили, что лица прибыли по приглашению общественной организации, которая, вероятно, привлекала боевиков на Куликово поле, «которые также участвовали в попытках силового захвата зданий государственных органов власти».

Стоит отметить, что все мужчины не смогли указать четкой цели своего пребывания на территории Украины. Таким образом через границу их не пропустили и вернули обратным рейсом.

Напомним, в Одессе во время патрулирования полицейские в районе Куликового поля 1 мая обнаружили рюкзак с взрывчаткой. Как известно, 2 мая будет третья годовщина одесской трагедии 2 мая, основные события которой развернулись в Доме профсоюзов в районе Куликового поля.