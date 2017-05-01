В Херсоне между митингующими произошли столкновения

В Херсоне в понедельник, 1 мая, произошли столкновения в парке Славы и на площади Героев.

Об этом сообщает «Укринформ».

В частности, на площади Героев собрались более полусотни представителей левых сил, с красными флагами, транспарантами и лозунгами против повышения тарифов и военных действий на Донбассе. У многих на одежде были красные ленточки. С другой стороны площади стояли более 60 человек – бывших воинов АТО, представителей «Правого сектора», других национально-патриотических организаций, которые держали государственные флаги Украины, флаги «Правого сектора» и лозунги в защиту Украины и против «Русского мира».

В какой-то момент противоположные стороны, которые митинговали одновременно, перекрикивая друг друга, сошлись вплотную и начали драться. Сразу же в ситуацию вмешалась полиция, которая находилась на площади в большом количестве, и прекратила конфликт.

В то же время, 1 мая левые пришли в Херсоне на еще один митинг – в парке Славы у памятника Неизвестному солдату. Здесь собрались всего около 150 человек – представителей левых и национально-патриотических сил. И здесь также дошло до драки между ними, но в конфликт вмешалась полиция и не допустила обострения ситуации.

Фото и видео: Facebook Евгений Волков.

Напомним, в Херсоне 1 мая группа мужчин разгромила офис партии «Успішна країна», которая представляет интересы пособника Януковича, сбежавшего в Россию экс-министра доходов и сборов Украины Александра Клименко.