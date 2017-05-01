В Одессе используют комплекс онлайн-идентификации для участников акций 2 и 9 мая

В Одессе во время акций 2 и 9 мая полиция будет использовать специальный дрон, который поможет быстро провести онлайн идентификацию участников событий.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил советник начальника ГУПН в Одесской области Руслан Форостяк.

«Сегодня на Куликовом поле в Одессе собралось где-то 25-30 человек из числа посетителей, приходящих туда в воскресенье. Воспользовавшись случаем, туда прибыла группа, обустроена специальным новым комплексом, предоставленным нам из Киева на время майских, этот современный комплекс дает возможность с помощью беспилотного дрона облететь место событий и оцифровать лицо каждого, зарегистрировать и установить личность онлайн. Сегодня установление всех лиц длилось всего в течение несколько минут, мы в восторге от результата, даже коллег из ОБСЕ установили, которые были в гражданском», – рассказывает Форостяк.

Форостяк отметил, что правоохранительные органы возлагают серьезные надежды на этот комплекс, который должен помочь поддерживать правопорядок 2 и 9-го мая.

Напомним, в Одессе во время патрулирования полицейские в районе Куликового поля 1 мая обнаружили рюкзак с взрывчаткой. Как известно, 2 мая будет третья годовщина одесской трагедии 2 мая, основные события которой развернулись в Доме профсоюзов в районе Куликового поля.