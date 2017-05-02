Генпрокуратура завела дело на «чекиста», подозреваемого в убийстве художника Хасевича в 1952 году

Борис Стекляр Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту убийства художника ОУН и УПА Нила Хасевича работником органов госбезопасности СССР Борисом Стекляром.

Об этом сообщает «Историческая правда» со ссылкой на Национальный центр правозащиты, который инициировал расследование.

- Дело уникальное и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный получит приговор, - говорит представитель Центра Денис Полищук.

Как известно, капитан (ныне – полковник в отставке) Борис Стекляр руководил операцией МГБ по поиску и уничтожению подпольного художника, члена рефрентуры пропаганды Волынского краевого провода ОУН Нила Хасевича в 1952 году. Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич и другие оуновцы.

5 августа 2016 года в Ровенском окружном административном суде состоялось рассмотрение иска Бориса Стекляра к Управлению СБУ в Ровенской области. В своем иске полковник КГБ Стекляр вопреки Закону Украины «О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов» просил суд обязать Управление СБУ в Ровенской области не предоставлять его личное дело № 2095 для ознакомления. На само заседание истец не явился, однако обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения.

В НЦП напоминают, что в странах Центрально-восточной Европы были подобные случаи, когда офицеров коммунистических спецслужб привлекли за преступления, совершенные ими во время пребывания на службе.

Так, ветерана МВД СССР Василия Кононова (1923-2011) в 2000 году осудили в Латвии на 6 лет тюрьмы за убийства мирных жителей во время Второй мировой войны и участие в ликвидации антисоветского национально-освободительного движения «лесных братьев». Европейский суд по правам человека признал приговор обоснованным.

Бывшего начальника румынского трудового лагеря в селе Переправа 87-летнего Иона Фичора в марте 2016 года румынский суд приговорил к 20 годам тюрьмы по обвинению в преступлениях против человечности. Фичор организовал бесчеловечный режим для заключенных в лагере и лично издевался над ними.

В 2007 году Эстония обвиняла бывшего первого секретаря ЦК комсомола Эстонской ССР Героя Советского союза Арнольда Мери (1919-2009) в соучастии в геноциде - депортациях в Сибирь женщин, детей и пожилых людей. Дело закрыли в связи со смертью обвиняемого, которого президент России наградил орденом Почета.

Напомним, ранее сообщалось, что прокуратура реабилитировала жителя Николаевщины, отправленного на 25 лет в тюрьму за записи в тетрадях о СССР.