В рядах Армии США журналисты обнаружили экс-боевика, воевавшего на Донбассе

Гийом Кувалье Американские журналисты обнаружили 29-летнего Гийома Кувелье, который сейчас служит в Вооруженных силах США. До этого он успел повоевать на стороне боевиков против украинской армии на Донбассе в 2014-2015 годах.

Кувалье, который в 2017 году прошел курс молодого бойца Армии США, теперь служит на Гавайских островах, со ссылкой на «The Washington Post» сообщает «24 канал».

Сам Гийом Кувалье, у которого американское и французское гражданство, неоднократно попадал в объективы камер журналистов и документалистов. Он, в частности, фигурирует в фильме Polite People («Вежливые люди») и сюжетах, посвященных деятельности международных подразделений наемников и боевиков из разных стран мира, которые прибывали на Донбасс поддерживать так называемые «республики».

К слову, Кувалье самостоятельно попал на Донбасс после того, как Россия отказала ему во въезде из-за несоответствия визы. На оккупированных территориях он пробрался, делая журналиста и студента.

Кувелье рассказывал в ленте Polite People, что воевал на стороне пророссийских сил из-за того, что Россия для него олицетворяет силу сопротивления и служит образцом здорового общества основанного на традиционных ценностях, патриотизме и тому подобное.

Следует отметить, что за участие в войне на Донбассе он попал в базу данных «Миротворца».

Кувалье вместе с экс-лидером боевиков Стрелковым-Гиркиным

По информации издания, в Армии США не были проинформированы о прошлом Гийома. В отношении него начато внутреннее расследование.

«В случае, если официальный представитель Армии устанавливает, что желающий поступить на службу соответствует стандартам Армии США, чиновник может в исключительных случаях разрешить тому, кто искупил ошибки прошлого, служить своей стране. Но во многих случаях участие в бандформированиях или экстремистской деятельности нивелирует шансы стать военнослужащим», – говорится в заявлении представителя Армии США.

Издание связалось с Кувелье и тот подтвердил, что служит в Армии США, но подчеркнул, что изменил свои взгляды, хочет порвать с прошлым и стремится защищать «свою страну и ее Конституцию».

Он также заявил, что публикация информации о его прошлом поставит под угрозу его карьеру в Армии США и послужит тем, кто хочет посрамить вооруженные силы Америки. Он просил журналистов не публиковать статью.